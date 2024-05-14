流畅操作，安卓手机运行 ChromeOS 首个实机演示曝光

IT之家 5 月 14 日消息，据IT之家今天早些时候报道，谷歌正尝试在安卓设备上运行 ChromeOS 系统，他们在一次私下活动中展示了一个特殊版本的 Chromium OS（代号为“ferrochrome”），并成功在 Pixel 8 上运行。

外媒 Android Authority 随后发布了安卓手机运行 ChromeOS 的首个实机演示，根据演示视频，Chromium OS 在 Pixel 7 Pro 上启动非常快，网络一开始无法连接，外媒运行了一个脚本后解决了这个问题，键盘和鼠标等 USB 外设可以被系统识别并使用，音频部分有一些问题，目前谷歌正在解决该问题。

不过，解决网络问题的脚本需要 root 权限，而安装系统所需要的 VM 启动器默认为禁用状态，同样需要 root 权限（也可以通过 ADB 操作），谷歌称未来连接网络将无需操作脚本。

外媒表示 ChromeOS 也可在 Pixel 8 Pro 上成功启动，但无法进入新机引导界面。虽然目前还有一点问题，但是外媒认为安卓手机作为 ChromeOS 设备是可行的，尚不清楚谷歌是否计划对所有用户公开此项目。

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