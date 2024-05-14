三星 DeX 竞品，谷歌正尝试在安卓设备上运行 ChromeOS 系统

IT之家 5 月 14 日消息，尽管 Android 一开始只是围绕智能手机而设计的系统，但后来通过一系列升级和适配已经能够适用于更多设备，例如平板电脑、手表、电视和汽车座舱等等。不过，为了能够在 PC 市场更好地与微软竞争，谷歌没有使用安卓系统，而是重新打造了 ChromeOS。

多年来，谷歌为了使这两种操作系统更好地协同工作，可以说是做了大量努力，例如 Chromebook 自带安卓运行环境，可以让其运行安卓应用，但反过来却不行。

不过，谷歌最近已经开始测试一种在安卓设备上运行 ChromeOS 的方法，并且还向其 OEM 合作伙伴展示了在安卓手机上运行 Chromium OS（ChromeOS 开源版本）的方式。

当然，目前没有任何证据表明谷歌有合并这两个平台的计划。不过，谷歌之前曾经有一段时间积极致力于打造安卓和 ChromeOS 的混合架构（代号为“Andromeda”），但最终还是放弃了这一计划。

负责安卓、ChromeOS 和 Play 业务的谷歌副总裁 Hiroshi Lockheimer 在 2016 年底表示，“对于我们来说，合并 [ChromeOS 和安卓] 毫无意义”，“它们都取得了一定成功。我们只想确保双方都能相互受益” 。这就是为什么安卓借鉴了 ChromeOS 的无缝 OTA 更新功能，而 ChromeOS 也添加了对安卓应用的支持。“你们会看到更多这样的例子，我们正在进行某种程度的交叉和融合，但这并不是一种合并。”

根据 Androidauthority 的说法，谷歌能够借助安卓平台中的 AVF 虚拟化框架无缝运行 ChromeOS。据IT之家所知，这是一项在安卓 13 中引入的特性，“可为高度敏感的代码提供安全且私密的运行环境。”

尽管 AVF 最初的设计目的仅仅只是用于在虚拟机中运行精简版安卓环境来执行小型工作负载，但从技术角度来讲，它完全可以用于运行其他操作系统。实际上，早在 2022 年就有开发人员（Danny Lin）演示过在安卓手机上运行 Win11 的案例，不过谷歌从未正式提供过在 AVF 中运行除“微型安卓”之外任何操作系统的官方支持。

Androidauthority 表示，谷歌最近在一次私下活动中展示了一个特殊版本的 Chromium OS（代号为“ferrochrome”），并成功在 Pixel 8 上运行，不过这里的 Chromium OS 似乎无法直接在手机屏幕上输出画面，而是投射到了另一台显示器上，外媒猜测谷歌是打算开发一种类似于三星 DeX 的桌面平台。

不过很可惜，谷歌并未在此次活动中透露其具体开发计划，也没有提及是否有为现有或未来的 Pixel 设备提供特殊 Chromium 或 ChromeOS 系统的打算，单纯只是展示了在 Android 上并行运行 ChromeOS 系统的能力，并为智能手机制造商提供了实现这一功能的工具。也就是说，谷歌可能单纯只是将 Pixel 8 用作测试平台，并没有为该设备发布 ChromeOS 的计划。

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