Linux 基金会成立 HPSF 高性能软件基金会，启动多款初始开源项目

IT之家 5 月 14 日消息，据 Linux 基金会官方新闻稿，Linux 基金会昨日宣布成立 HPSF 高性能软件基金会（High Performance Software Foundation），该基金会旨在通过“增加采用率”、“降低贡献门槛”和“支持开发工作”等一系列方式来构建、推广和推进用于高性能计算（HPC）的可移植核心软件堆栈。

官方表示，随着 HPC 的使用在科学计算和数字工程中变得无处不在，人工智能用例成倍增加，越来越多的数据中心正开始部署 GPU 和其他计算加速器。HPSF 将为高性能计算生态系统中的关键项目提供一个中立的空间，使工业界、学术界和政府机构能够在科学软件堆栈方面开展合作。

IT之家获悉，目前 HPSF 已经启动了以下初始开源技术项目：

Spack：HPC 包管理器。

Kokkos：一种强调性能的可移植编程模型，可在“无关硬件”的情况下编写现代 C++ 应用程序

Viskores（曾用名 VTK-m）：一款用于加速器架构的科学可视化算法工具包。

HPCToolkit：适用于从台式系统到 GPU 加速超级计算机的性能测量和分析工具。

Apptainer（曾用名 Singularity）：一款号称能够提供高性能、功能齐全的 HPC 和计算优化容器子系统。

E4S：一款“经过精心策划和加固”的科学软件包发行版。

此外，HPSF 旨在通过一些重点举措让高性能软件开发人员的生活更轻松，包括为 HPC 项目量身定制持续集成资源，持续构建即插即用软件堆栈、架构支持、性能回归测试和基准测试，同时还将与与其他 Linux 基金会项目（如 OpenSSF、UEC、UXL 基金会和 CNCF）展开一系列合作。

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