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松下官宣 5 月 22 日发布新品，有望为 Lumix S9 全画幅无反相机

2024/5/14 15:26:06 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 独立摄影师 的线索投递！

IT之家 5 月 14 日消息，据松下“松影俱乐部”官方公众号，松下将在 5 月 22 日晚上 10 点发布新品，参考IT之家此前报道，这款新品有望为 Lumix S9 全画幅无反相机，将搭载“独特的 LUT 功能（滤镜按钮）”

此前有消息称该机“价格很便宜”，据称“比 S5M2 便宜约 200~300 美元（IT之家备注：当前约 1444 ~ 2166 元人民币）”， 旨在吸引年轻人和预算有限的用户群体，作为参考，国行松下 S5M2 为 11000 元左右，因此这款 S9 相机预计用于“迎战”富士 XE4 / XPRO3 等相机

▲ 松下 S5M2 相机

IT之家整理目前已知 Lumix S9 全画幅无反相机参数信息如下：

  • 型号为 S9 有专属 LUT 按键，方便切换不同 LUT 效果（类似富士的胶片模拟切换？）

  • 除了官方 LUT，还支持自定义 LUT

  • L 卡口（不是之前传闻的固定镜头）

  • S5 II 同款 2400 万像素传感器

  • 没有电子取景器（EVF）

  • 带有翻转屏

  • 具备专门为视频创作者设计的功能（其他相机没有的）

  • 提供 4 种机身颜色可选

  • 非常紧凑，机身比富士 X100VI 小

  • 视频向，不主打拍照

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关键词：松下 Lumix S9松下 相机

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