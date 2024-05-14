小鹏汽车：XNGP 城区智驾已完成 100% 无图化

IT之家 5 月 14 日消息，小鹏汽车官方今日宣布：XNGP 城区智驾正式进入 100% 无图时代。

城区可用范围 更广泛更连贯

城区复杂路况 更灵活更丝滑

城区道路扩充 更快捷更高频

据介绍，上海城区可用里程扩展至 2.23 倍，广州 2.15 倍，深圳 2.18 倍，佛山 1.31 倍，这几个城市的城区智驾也已开启无图模式。此外，山东省城区里程新扩增超 3 万公里，江西省新扩增超 1.1 万公里。

小鹏汽车在海报的脚注中提到，上述内容限 MAX 版车型，上海 / 广州 / 深圳 / 佛山 4 座城市新扩充路段仅支持 XOS 5.1.0 版本，山东省以及江西省安全验证里程则适用于 XOS 版本 4.6.0 及以上的 MAX 版车型（5 月 15 日正式可用）。

XOS 5.1.0 公测用户今日即刻生效，其他用户在 5 月 20 日待 XOS 5.1.0 全量推送升级后正式可用，如果有获得最新版本推送的小伙伴不妨去体验一下吧，我们也欢迎将你的体验感受分享给IT之家其他小伙伴。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。