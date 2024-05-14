美国联邦政府向高压半导体企业 Polar Semiconductor 提供至多 1.2 亿美元补贴

IT之家 5 月 14 日消息，美国联邦政府近日宣布，作为《芯片与科学法案》举措的一部分，计划向特色代工企业 Polar Semiconductor（下文简称 Polar）提供至多 1.2 亿美元（IT之家备注：当前约 8.69 亿元人民币）的直接补贴。

根据公开资料，Polar 是一家总部位于美国明尼苏达州的高压半导体晶圆代工企业，主要提供车规级芯片代工服务，产品覆盖模拟芯片、功率半导体和传感器类别。

除美国联邦政府级别的补贴外，Polar 还将获得来自明尼苏达州州府的 7500 万美元（当前约 5.43 亿元人民币）投资。

Polar 将在未来两年投资不低于 5.25 亿美元，将其位于明尼苏达州布卢明顿的 8 英寸晶圆厂产能翻倍到每月约四万片晶圆，并采用新的自动化和人工智能技术来扩展和现代化制造设施。

这笔投资将提升 Polar 对美国汽车、航空航天、医疗保健等关键行业的供应能力，并在当地创造不低于 160 个的直接工作岗位。

Polar Semiconductor 总裁兼首席运营官苏里亚・艾耶（Surya Iyer）表示：“我们非常高兴地宣布这项对明尼苏达州半导体制造的历史性投资。 我们扩建的制造工厂将使我们能够提高产能并涉足创新技术，以服务于新的客户和市场。”

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