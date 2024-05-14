零跑国际合资公司今日成立，联手巨头 Stellantis 集团挺进欧洲汽车市场

IT之家 5 月 14 日消息，零跑汽车和欧洲汽车巨头 Stellantis 集团 今日联合举行发布会，零跑国际合资公司宣布正式成立。

零跑国际是 Stellantis 集团与零跑汽车按 51%∶49% 比例成立、并由 Stellantis 集团主导的合资公司，其拥有全面的内部开发能力。

在发布会上，Stellantis 集团全球 CEO 唐唯实宣布：

零跑国际将自 2024 年 9 月起在欧洲开启销售，涉及比利时、法国、意大利、德国、希腊、荷兰、罗马尼亚、西班牙、葡萄牙等国家，计划年底前将欧洲销售网络拓展至 200 家，并于 2026 年将销售网络拓展至 500 家。

自 2024 年第四季度起，零跑国际将进军印度和亚太（澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚）、中东和非洲（土耳其、以色列、法属海外领地）及南美（巴西、智利）；

从 2025 年开始将有 6 款全新车型陆续上市；

T03 和 C10 两款车型将被首先推出，在接下来的三年里，零跑国际每年至少推出一款全新车型。

▲ 零跑国际产品规划

零跑汽车 CEO 朱江明表示，中国市场方面将基于全域自研，未来三年会每年推出 2-3 款产品。

去年 10 月 26 日，零跑汽车宣布，Stellantis 集团计划投资约 15 亿欧元（IT之家备注：当前约 117.15 亿元人民币）以获取零跑汽车约 20% 的股权，同时双方计划成立一家名为“零跑国际”（Leapmotor International）的合资公司。除大中华地区以外，该合资公司独家拥有向全球其它所有市场开展出口和销售业务，以及独家拥有在当地制造零跑汽车产品的权利。

根据规划，今年零跑将会以出口方式进军海外市场。Stellantis 官方曾表示，零跑国际的目标是到 2030 年在中国市场以外销售 50 万辆汽车。

昨日晚间，唐唯实就已到访零跑汽车总部，与朱江明会面，并乘坐零跑新车 —— 中大型 SUV C16。

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