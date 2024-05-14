腾讯控股 2024 年第一季度营收 1595 亿元，净利润 502.7 亿元同比增长 54%

IT之家 5 月 14 日消息，腾讯控股公告，第一季度营收 1595 亿元，预估 1,588.1 亿元，同比增长 6%；调整后净利润 502.7 亿元，预估 430 亿元，同比增长 54%。

2024 年第一季度，腾讯控股网络广告业务收入同比增长 26% 至人民币 265 亿元，金融科技及企业服务业务收入同比增长 7% 至人民币 523 亿元。

腾讯控股称，第一季度，视频号总用户使用时长同比增长超 80%，小程序总用户使用时长同比增长超 20%。

腾讯视频发布多部热门自制电视剧和动画系列，带动长视频付费会员数同比增长 8% 至 1.16 亿。

TME（腾讯音乐娱乐集团）加强与腾讯视频的合作，音乐付费会员数同比增长 20% 至 1.14 亿。

腾讯控股表示，加大回购力度，按计划执行 2024 年超千亿港元的股份回购，提升股息，同时致力于持续投资于 AI 技术、提升平台及生产高价值内容。

作为参考，腾讯控股 2023 年第四季度营收 1552 亿元人民币，预估 1574.2 亿元人民币，同比增长 7%，环比增长 0.4%；调整后净利润 427 亿元人民币，预估 419.7 亿元人民币，同比增长 44%，环比下滑 5%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。