腾讯控股二季度营收 1492 亿元，同比增长 11%

IT之家 8 月 16 日消息，腾讯控股今日发布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度财报：

营收 1492 亿元，同比增长 11%；净利润 261.7 亿元，同比增长 41%；国际财务报告准则下的净利润为 375.48 亿元，同比增长 33%。IT之家附主要数据如下：

财报显示，截至 6 月 30 日，微信及 WeChat 合并月活账户数 13.27 亿，同比增长 2%。小程序的月活跃账户数超过 11 亿。

截至 6 月 30 日，QQ 移动终端月活跃账户数 5.71 亿，同比基本持平，环比下降 4%。

二季度，腾讯社交网络收入 297 亿元，同比增长 2%，得益于小游戏及音乐付费会员服务收入增长，部分被音乐直播及游戏直播服务收入的下降所抵消。

二季度，腾讯网络广告收入 250 亿元，同比增长 34%，占总收入 17%。

二季度，腾讯金融科技及企业服务收入 486.35 亿元，占总收入 32%，同比增长 15%。

腾讯视频付费会员数同比减少 5%，但环比增长 2% 至 1.15 亿；音乐付费会员数在 2023 年 6 月达到 1 亿。

此外，腾讯二季度收入环比下降 1% 至 1492 亿元。其中，国际市场游戏收入环比下降 4% 至 127 亿元，乃主要由于《胜利女神：妮姬》收入下降。本土市场游戏收入下降 9% 至 318 亿元，反映春节后游戏收入季节性下降及商业化内容发布的暂时性减少。社交网络收入下降 4% 至 297 亿元，乃由于游戏内虚拟道具销售下降，音乐直播及游戏直播收入贡献减少。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。