KTC 推出 H27T22C 27 英寸 2K 180Hz 显示器：Fast IPS、硬件低蓝光，799 元

IT之家 5 月 14 日消息，KTC H27T22C 27 英寸 2K 180Hz 显示器现已上架，为早前 H27T22S 型号的护眼版，今晚 8 点开启 20 元定金预售，到手价 799 元。

KTC H27T22C 显示器搭载一块 27 英寸 2K 180Hz Fast IPS 面板，拥有 1ms GtG 灰阶响应时间、300 尼特亮度、120% sRGB 色域，支持硬件低蓝光与 8bit 色深。

这款显示器还支持动态 OD 技术，提供 3 档调节选项，用户可在画质与响应时间中寻求平衡。

此外，H27T22C 还支持 AMD FreeSync 与英伟达 G-SYNC 功能。

IT之家注：英伟达 G-SYNC 仅 DisplayPort 接口支持，HDMI 接口不支持。

KTC H27T22C 显示器标配俯仰可调支架，支持 100x100mm VESA 壁挂，提供下列接口：

DisplayPort 1.4：支持 2K 180Hz，包装内标配 DP 线材

2x HDMI 2.0：支持 2K 144Hz

3.5mm 音频输出接口

USB 2.0：用于固件升级

该显示器详细参数如下：

KTC H27T22C 27 英寸 2K 180Hz 显示器今晚 8 点开启 20 元定金预售，到手价 799 元，晒单加送 50 元 E 卡。

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