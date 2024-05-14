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《地狱之刃 2：塞娜的传说》开启预载：5 月 21 日上线、首发同步加入 XGP

2024/5/14 17:40:39 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 14 日消息，Xbox 官方微博今日官宣《地狱之刃 2：塞娜的传说》游戏开启预载，5 月 21 日上线。该游戏将首发登陆 Xbox Series X|S、Microsoft Store 及 Steam 平台，并同步加入 XGP

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目前本作的配置要求已经揭晓，IT之家整理具体信息如下：

最低要求（以 1080P 画面游戏）

  • CPU：英特尔 i5-8400 或 AMD 锐龙 5 2600

  • 显卡：英伟达 GTX 1070 或 AMD RX 5700

  • RAM：16GB

  • 存储空间：70GB

中等要求（以 1080P 画面游戏）

  • CPU：英特尔 i5-9600 或 AMD 锐龙 5 3600X

  • 显卡：英伟达 RTX 2070 或 AMD RX 5700XT 或英特尔 ARC A580

  • RAM：16GB

  • 存储空间：70GB

推荐要求（以 1440P 画面游戏）

  • CPU：英特尔 i7-10700K 或 AMD 锐龙 5 5600X

  • 显卡：英伟达 RTX 3080 或 AMD RX 6800XT 或英特尔 ARC A770

  • RAM：16GB

  • 存储空间：70GB

高画质要求（以 2160P 画面游戏）

  • CPU：英特尔 i5-12600K 或 AMD 锐龙 7 5700X

  • 显卡：英伟达 RTX 4080 或 AMD RX 7900XTX

  • RAM：16GB 存储空间：70GB

另据微软 Xbox Wire 公布的更多细节，《地狱之刃 2：塞娜的传说》游戏将以数字版形式发售，售价 50 美元（IT之家备注：当前约 362 元人民币），支持 26 种语言。

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关键词：XGP地狱之刃2塞娜的传说

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