微软前高级公关经理：XGP 可持续发展的“唯一机会”是纳入《GTA 6》等大作

IT之家 5 月 12 日消息，微软前高级公关经理 Brad Hilderbrand 近日在其领英主页发表长文，提到微软游戏部门当前应该“削减开支”。他认为，Xbox Game Pass 可能永远无法持续或盈利，除非向世界上所有的大型游戏敞开怀抱，例如《使命召唤》或预定明年发布的《GTA 6》。

IT之家注：Brad 曾在微软工作了四年零八个月，期间参与了多部《光环》系列作品和《极限竞速：Motorsport》的开发，却在微软今年 1 月的裁员中被解雇。

Brad 分析称，鉴于订阅用户的增速开始放缓、收购动视暴雪等方面支出巨大，Game Pass 的收益不再令人满意。“XGP 最大的悖论在于，基本上每款加入 XGP 的游戏都严重达不到销售目标。既然可以‘免费’玩游戏，为什么还要花全价购买呢？”

他认为，在 Game Pass 发展势头迅猛的时候，这个系统还能维持一段时间，但现在它的发展速度已经大不如前，游戏收入跟不上制作游戏的预算。

IGN 联合创始人 Douglass Perry 在评论中谈到了《使命召唤》登陆 XGP 的可能性，Brad 回应称，这个想法“看起来”不可能，但 XGP 也一直面临压力，它必须成为用户离不开的杀手级应用。“我仍然认为 XGP 推出时的策略是正确的，世界似乎正朝着订阅的方向发展，而且它的价值主张也非常高（该服务上有很多非常好的游戏）。然而由于 Xbox 一直处于第三名的位置，我不认为他们能达到盈利 / 可持续发展所需的临界质量。”

Brad 表示，唯一的（外部）机会，就是把世界上所有的超大型游戏都纳入 XGP，让它们成为玩家必备。除开已经加入 XGP 的《我的世界》和《堡垒之夜》外，剩下的就只有《使命召唤》和《GTA 6》了。但他同时也认为，《GTA 6》不可能进入 XGP，《使命召唤》同样如此。因为放弃有保证的销售收入来换取足够的 Game Pass 订阅量，风险太大了。

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