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首页 > 智车之家>汽车新闻

比亚迪腾势官方二手车服务上线：承诺车辆无恶性损坏、新车同等服务权益

2024/5/14 18:25:50 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 14 日消息，腾势销售事业部总经理赵长江宣布，腾势汽车官方二手车服务上线。

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据介绍，购买官方认证二手车还将享有四大增值权益：

  • 二任车主三电终身保修；

  • 1 次免费深度保养；

  • 10 天或 500 公里无理由退换；

  • 充电桩及安装服务（1 年内免费）或赠送 1 年或 3 万公里原厂延保二选一。

腾势官方二手车业务可在全国门店办理，IT之家附买卖流程如下：

检测评估定价

  • 专业评估师现场检测

  • 提供给用户合力定价机制

  • 专人全程服务

车辆整备焕新

  • 焕新采用原厂备件及工艺

  • 硬件和智能技术升级

  • 焕新后，质同新车

官方认证

  • 车况透明

  • 178 项车辆检测

  • 承诺车辆无结构性损坏、无水泡、无火烧、无调表

同等服务权益

  • 新车购买交付体验

  • 专属认证二手车权益（三电终身质保 / 延保 / 保养）

  • 继承首任车主服务权益（免费上门取送车服务 / 代客泊车 / 道路救援）

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目前，腾势已经推出 D9、N7、N8 等车型。其中，腾势 D9 售价 33.98-66.00 万，N7 售价 30.18-37.98 万，N8 售价 31.98-32.68 万。

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关键词：腾势二手车二手车腾势

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