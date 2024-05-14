比亚迪腾势官方二手车服务上线：承诺车辆无恶性损坏、新车同等服务权益

IT之家 5 月 14 日消息，腾势销售事业部总经理赵长江宣布，腾势汽车官方二手车服务上线。
据介绍，购买官方认证二手车还将享有四大增值权益：
二任车主三电终身保修；
1 次免费深度保养；
10 天或 500 公里无理由退换；
充电桩及安装服务（1 年内免费）或赠送 1 年或 3 万公里原厂延保二选一。
腾势官方二手车业务可在全国门店办理，IT之家附买卖流程如下：
检测评估定价
专业评估师现场检测
提供给用户合力定价机制
专人全程服务
车辆整备焕新
焕新采用原厂备件及工艺
硬件和智能技术升级
焕新后，质同新车
官方认证
车况透明
178 项车辆检测
承诺车辆无结构性损坏、无水泡、无火烧、无调表
同等服务权益
新车购买交付体验
专属认证二手车权益（三电终身质保 / 延保 / 保养）
继承首任车主服务权益（免费上门取送车服务 / 代客泊车 / 道路救援）
目前，腾势已经推出 D9、N7、N8 等车型。其中，腾势 D9 售价 33.98-66.00 万，N7 售价 30.18-37.98 万，N8 售价 31.98-32.68 万。
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