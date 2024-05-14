OPPO Find X7 手机安卓 15 Beta 开发者预览版发布，不建议普通用户升级

OPPO Find X7 Android 15 Beta 是基于 Google Android 15 Beta 开发的系统。

Android 15 开发者预览版本将会适配最新的 Google GMS 包，与 GMS 包重复的原生功能应用将不再保留。

升级到 Android 15 Beta 后，手机存储将被格式化，全部资料包括音乐与图片将会清除，请开发者提前备份好资料。