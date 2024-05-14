新款智己 LS6 申报图公布：前脸细节调整，下半年上市

IT之家 5 月 14 日消息，工信部已经公示了新款智己 LS6 的申报图，新款车型在外观设计上有优化。昨晚智己汽车联席 CEO 刘涛透露，智己今后的迭代速度会向 3C 产品致敬，12～18 个月为一个周期，今年下半年还有 LS6 和 LS7 的改款会上市。

新款

现款

IT之家注意到，新车主要对前包围进行调整，取消黑色饰条并增加了雾灯，看起来更加简洁，车侧和车尾并未发生明显变化。新款智己 L6 长宽高分别为 4910/1988/1669 毫米，轴距 2960 毫米，与在售车型相比，车长增加 6 毫米，轴距增加 10 毫米。

动力方面，增加了单电机车型的种类，单电机版本最大功率有 216 千瓦、248 千瓦、250 千瓦、300 千瓦；双电机版本前后电机最大功率分别为 200 千瓦和 379 千瓦，电机总功率 579 千瓦。该车匹配 71 千瓦时、90 千瓦时和 100 千瓦时三种规格电池组，CLTC 工况续航里程分别为 560 公里、680 公里、760 公里和 702 公里（四驱）。值得注意的是，入门版车型采用了来自中创新航的磷酸铁锂电池，其他车型与现款车型相同，均采用来自时代上汽或宁德时代的三元锂电池。

作为参考，目前在售的智己 LS6 售价区间为 22.99 万-29.19 万元。

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