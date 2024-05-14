消息称下一代苹果 iPad Air 将搭载 M3 芯片

IT之家 5 月 14 日消息，据 MacRumors 报道，今天 X 平台的一个私密账户爆料称，苹果下一代 iPad Air 将配备 M3 芯片。这位消息人士此前曾准确披露过苹果的计划，其爆料记录良好。

就在上周，苹果发布了搭载 M2 芯片的新款 iPad Air 机型，提供 11 英寸和 13 英寸版本，取代了此前于 2022 年发布的采用 M1 芯片的 10.9 英寸 iPad Air。同时，苹果还发布了采用 M4 芯片的新款 iPad Pro，而此前外界普遍预期其将搭载 M3 芯片。

IT之家需要指出的是，鉴于新款机型刚刚发布，现在就讨论下一代 iPad Air 似乎还为时过早。不过，此前有传闻称苹果计划推出配备 10.8 英寸 OLED 显示屏的 iPad Air，发布时间可能在 2026 年至 2028 年之间。

据苹果表示，新款 iPad Air 的性能相比上一代搭载 M1 芯片的机型提升了近 50%。与采用 A14 仿生芯片的 iPad Air 相比，性能提升更是达到了 3 倍。新款 iPad Air 起售价为 4799 元，将于 5 月 15 日发售。

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