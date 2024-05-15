4799 元起，2024 款苹果 iPad Air / Pro 今日开售

IT之家 5 月 14 日消息，北京时间 5 月 7 日苹果举行线上春季发布会，推出新款 iPad Air 和 iPad Pro。iPad Air 首次推出 11 英寸、13 英寸两种尺寸，配备 M2 芯片。iPad Pro 首次使用了 OLED 面板显示屏，跨越式搭载了 M4 芯片。新款 iPad Air 和 iPad Pro 今日正式开售，iPad Air 11 英寸机型 4799 元起，13 英寸 6499 元起。iPad Pro 11 英寸机型 8999 元起，13 英寸 11499 元起。

新款 iPad Air 首次推出两种尺寸 ——11 英寸和 13 英寸，配备 M2 芯片，苹果称速度提高 50%。提供深空灰、星光色、紫色、蓝色四种配色可选，以及 128GB、256GB、512GB 和 1TB 四种配置。采用 Liquid 视网膜显示屏，支持抗反射涂层、原彩显示技术、高亮度和 P3 广色域；前置 1200 万像素超广角摄像头现被移至横向长边上。

新款 iPad Pro 不仅是首款采用 OLED 屏幕的 iPad 产品，还是首款采用双层 OLED 串联结构的平板电脑，支持高达 1000 尼特的全屏亮度，HDR 峰值亮度更是高达 1600 尼特，1TB / 2TB 版本还可选配纳米玻璃面板。机身厚度也得到显著改善，11 英寸和 13 英寸两个版本厚度分别为 5.3mm 和 5.1mm，是目前最薄的苹果产品。

新款 iPad Pro 的前置摄像头同样被移到了 iPad 的横向边框上，1200 万像素超广角摄像头支持人物居中功能，配备支持雷雳 3 和 USB4 的高性能 USB-C 端口，为 iPad Pro 提供最高可达 40 Gb / s 的高速有线连接。

苹果还推出了全新的 Apple Pencil Pro，国行售价 999 元，提供更多奇妙功能和强大的全新交互方式，内置的新型传感器可感应用户的轻捏手势，方便用户快速切换不同的工具、线条粗细和颜色，不会打断创作过程。结合定制触觉引擎和陀螺仪，带来了更为自然且精确的控制。苹果还专为全新 iPad Pro 精心设计了新款妙控键盘，国行售价 2399 元，通过磁力吸附，采用了奇妙悬浮设计并增添一整排功能键，配备精美铝金属掌托，面积更大的触控板带触觉反馈。

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