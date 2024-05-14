小米米家无线吸尘器 2 显尘版上架：24kPa 吸力、60 分钟续航，899 元

IT之家 5 月 14 日消息，小米米家无线吸尘器 2 显尘版现已上架，5 月 20 日上午 10 点开启预售，5 月 31 日晚 8 点支付尾款，到手价 899 元。

米家无线吸尘器 2 显尘版采用绿光精密显尘技术与梳齿式防缠设计，提供多合一刷头与壁挂式充电架，还可购买湿拖套装。

绿光精密显尘技术通过独特曲面透镜 LED 灯，可实现 30cm 广域探照范围，55° 科学聚光，实现 16 倍灰尘放大。

清洁力方面，米家无线吸尘器 2 显尘版采用最高转速 10 万转 / 分钟的高速无刷电机，最大吸入功率 150AW，可提供 24kPa 的吸力。

此外，该吸尘器搭载 2500mAh 电池，可实现最长 60 分钟续航，清洁声音低至 73dBA。

新款吸尘器搭载 12 锥旋风分离系统，保障气流顺畅流通，同时进一步提升滤芯使用效率；整机采用 5 重精细过滤系统，可锁住小至 0.3μm 颗粒物，整机净化效率达 99.97%。

IT之家附原装刷头使用指南如下：

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