因数十起碰撞和交通违法行为，Waymo 自动驾驶汽车遭美机构调查

IT之家 5 月 14 日消息，美国联邦安全调查人员已对涉及 Waymo 无人驾驶汽车的数十起事件展开初步调查，其中包括数起“单方”事故和可能的交通违法行为。

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）5 月 14 日表示，收到 22 起 Alphabet 旗下自动驾驶汽车公司 Waymo 的事故报告，其中包括 17 起碰撞事故。NHTSA 表示，已对 Waymo 自动驾驶汽车的性能展开调查。

这些事件包括“与静止和半静止物体（例如门和链条）相撞，与停放的车辆相撞，以及 ADS 似乎违反交通安全控制装置的情况”。NHTSA 还正在调查有关 Waymo 车辆逆向行驶或非法进入施工现场的报告。

Waymo 承认，虽然其车辆偶尔会发生轻微的交通碰撞，但其技术在防止更严重事故方面比人类驾驶员做得更好。

IT之家注意到，这项调查正值 Waymo 获得加州监管机构批准将其自动驾驶出租车运营扩展到利润丰厚的洛杉矶市场之际。该公司最近还开始在高速公路上测试无人驾驶汽车，为载人旅行做准备。

这项调查是在美国联邦安全监管机构对驾驶辅助和自动驾驶汽车技术加强审查之际进行的，NHTSA 对自动驾驶领域的大多数主要参与者发起了初步调查，其中包括特斯拉、通用汽车的 Cruise、福特、Zoox 等公司。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。