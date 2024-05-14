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三星中端 Galaxy 手机获 One UI 6.1 更新，但 AI 功能缺席

2024/5/14 23:22:56 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 5 月 14 日消息，继为旗下高端 Galaxy 系列机型推送 One UI 6.1 更新后，三星目前正陆续向中端 Galaxy A 系列机型（包括 A34 和 A54）带来此更新，不过阉割了旗舰机型上备受关注的 AI 功能。

IT之家注意到，此前三星已经为 Galaxy S22、S21、Fold 4、Flip 4 等机型推送了 One UI 6.1 更新。然而，与高端机型不同的是，此次面向中端 A 系列的更新并不包含任何 AI 功能。

据悉，One UI 6.1 更新为 A 系列手机带来了升级的相册编辑功能、支持景深效果的壁纸、新的锁屏小组件、更多的自定义选项、增强的电池保护功能以及其他一系列优化。遗憾的是，正如三星此前未提及过 AI 功能会登陆中端机型一样，此次更新确实缺失了相关功能。

值得一提的是，据 Tech Issues Today 报道，近期获得 One UI 6.1 更新的三星 Galaxy S21 FE 同样缺失了“圈选搜索”（Circle to Search）等 AI 功能。

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关键词：One UI 6.1三星手机

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