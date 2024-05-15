谷歌 Gemini 解锁旅行规划技能，几秒内帮你妥当安排行程

IT之家 5 月 15 日消息，谷歌公司在今天召开的 I / O 2024 开发者大会上，宣布为 Gemini 引入旅行规划功能，结合个人信息和公共出行信息，帮用户规划预订航班、酒店等等。

谷歌表示 Gemini 可以基于用户的提示，挖掘航班时间和酒店预订等具体细节，在几秒钟内制定出合适的度假行程。

谷歌副总裁兼 Gemini 总经理 Sissie Hsiao 表示，用户手动规划一次旅行可能需要数小时、数天甚至数周的时间，而 Gemini 几乎可以瞬间完成。

Hsiao 表示 Gemini 的规划是动态的，用户可以根据后期提示和其它要求进一步调整规划。

IT之家附上官方例子如下：我和我的家人要去迈阿密过劳动节。我儿子喜欢艺术，我丈夫非常想吃新鲜的海鲜。你能从 Gmail 中调出我的航班和酒店信息，帮我计划周末的行程吗？

然后，Gemini 会根据用户电子邮件中包含的航班和酒店详细信息制定行程。该模式还将利用谷歌地图查找附近的餐馆和文化景点，并根据特定提示（如饮食限制或应避免的事项）过滤出各种选择。谷歌表示，新的旅行计划功能将在未来几个月内登陆 Gemini Advanced。

2024 谷歌 I/O 开发者大会专题

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