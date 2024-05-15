Netflix 计划于 6 月推出新版 Win11/10 应用，将不再支持视频下载

IT之家 5 月 15 日消息，Netflix 似乎正打算放弃现有的 Windows UWP 应用，转而采用 Web 应用格式。

如图所示，当打开 Windows 版 Netflix 应用时会看到如下弹窗，显示该公司正在开发一款可以替代现有 Windows 应用的新应用，并且不支持“下载”。

Windowslatest 向 Netflix 询问后确认，该公司正在开发一款新的 Windows 应用。Netflix 客服人员还表示：新版应用体验类似于现有的网页版（Netflix.com），所以说新应用不再支持下载功能。

Netflix 支持文档显示：新版 Windows 应用将支持观看现场直播，并将提高更好的流媒体质量，还将兼容广告订阅计划等等。

IT之家注意到，新版 Windows 应用将不再支持“下载功能”，但“你仍可继续在受支持的移动设备上离线观看电视剧和电影”。

Netflix 确认，新版应用将于“2024 年 6 月”开始推出，并将取代现有应用。“如果您不更新，当前版本 Netflix 应用最终将停止运行。”Netflix 还提醒用户最好是打开 Windows 的自动应用更新，以免错过缺少下载功能的“新体验”。

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