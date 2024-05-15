谷歌开源安卓版 Gameface，支持用户通过表情控制手机光标

IT之家 5 月 15 日消息，谷歌在去年的 I / O 开发者大会上，推出了 GameFace 项目，让玩家通过面部表情的变化，控制 PC 游戏角色；在今年 I / O 大会上，谷歌宣布向安卓开发者开放源代码。

开发人员可以将 GameFace 无障碍功能集成到应用程序中，让用户可以通过面部手势或移动头部来控制光标。例如，用户可以张嘴代表移动光标，或者抬起眉毛表示拖拽。

GameFace 项目使用设备的摄像头，此外调用 MediaPipe 的 Face Landmarks Detection API 访问面部表情数据库来操纵光标。IT之家附上演示视频如下：

谷歌在公告中解释说：“通过设备的摄像头，它可以无缝跟踪面部表情和头部动作，并将其转化为直观的个性化控制。开发人员现在可以创建应用程序，让用户通过自定义面部表情、手势大小、光标速度等来配置自己的体验”。

虽然 Gameface 最初是为游戏玩家设计的，但谷歌表示，它还与印度一家专注于无障碍环境的社会企业 Incluzza 合作，研究如何将其推广到工作、学校和社交场合等其他场合。

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