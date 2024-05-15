谷歌宣布第 6 代 Trillium TPU：性能提升 4.7 倍、内存带宽翻番、节能 67%

IT之家 5 月 15 日消息，谷歌公司在今天召开的 I / O 2024 开发者大会上，宣布了第六代数据中心 AI 芯片 Tensor 处理器单元（TPU）--Trillium，并表示将于今年晚些时候推出交付。

谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）表示：“谷歌就是为这一刻而生的。十多年来，我们一直是 GPU 的先驱。”

皮查伊表示新款 TPU 交付之后，每块芯片的计算性能将比第五代提升 4.7 倍。谷歌是通过扩大芯片的矩阵乘法单元（MXU）和提高整体时钟速度来实现这一目标的。此外，谷歌还将 Trillium 芯片的内存带宽提高了一倍。

Trillium 采用了第三代 SparseCore，谷歌将其描述为“在高级排名和推荐工作负载中，处理常见大规模任务的专用加速器 "。该公司认为，这可以让 Trillium TPU 更快地训练模型，并以更低的延迟为模型提供服务。

皮查伊还将新芯片描述为谷歌迄今为止“最节能”的 TPU，这一点在人工智能芯片需求持续成倍增长的情况下尤为重要。

IT之家翻译皮查伊部分内容如下：”在过去六年中，行业对 ML 计算的需求增长了 100 万倍，大约每年增长 10 倍。如果不投资降低这些芯片的功耗需求，这种情况将难以为继。谷歌承诺，新的 TPU 比第五代芯片节能 67%”。

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