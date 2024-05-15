消息称松下 5 月 22 日除 Lumix S9 相机外还将发布 18-40mm 变焦镜头

IT之家 5 月 15 日消息，松下已经官宣将在 5 月 22 日 22 点发布新品，参考IT之家此前报道，这款新品有望为 Lumix S9 全画幅无反相机，将搭载“独特的 LUT 功能（滤镜按钮）”。

据 L-Rumors 最新消息，松下届时还将发布一款 18-40mm 轻巧变焦镜头，不过目前只确认这是一款紧凑型全画幅自动对焦镜头，光圈等参数还不清楚。

此前有消息称，松下 Lumix S9“价格很便宜”，“比 S5M2 便宜约 200~300 美元（IT之家备注：当前约 1444 ~ 2166 元人民币）”， 旨在吸引年轻人和预算有限的用户群体。作为参考，国行松下 S5M2 为 11000 元左右，因此这款 S9 相机预计用于“迎战”富士 XE4 / XPRO3 等相机。

▲ 松下 S5M2 相机

IT之家整理目前已知 Lumix S9 全画幅无反相机参数信息如下：

型号为 S9 有专属 LUT 按键，方便切换不同 LUT 效果（类似富士的胶片模拟切换？）

除了官方 LUT，还支持自定义 LUT

L 卡口（不是之前传闻的固定镜头）

S5 II 同款 2400 万像素传感器

支持机身防抖（IBIS）

没有电子取景器（EVF）

带有翻转屏

具备专门为视频创作者设计的功能（其他相机没有的）

外观和松下自家的 GM1 比较相似

提供 4 种机身颜色可选

非常紧凑，机身比富士 X100VI 小

视频向，不主打拍照

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