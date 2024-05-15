2024 第二十三届中国互联网大会将于 7 月 9 日至 11 日在北京举办

IT之家 5 月 15 日消息，中国互联网协会表示，2024（第二十三届）中国互联网大会将于 7 月 9 日至 11 日在北京国家会议中心举行。

据介绍，2024（第二十三届）中国互联网大会将以“互联三十载 智汇新质变”为主题，由论坛会议、精品展览、创新大赛、特色活动四大板块构成，围绕“会、展、赛、特色活动”主线，开展丰富多彩的系列活动。

IT之家注意到，由于 2024 年是我国全功能接入国际互联网 30 周年，所以官方还将在 2024（第二十三届）中国互联网大会期间举行特色活动，将营造浓浓的“互联网味”，忆 30 年峥嵘“网”事开展中国全功能接入互联网 30 周年纪念活动。

论坛会议

论坛会议由“1+1+N+X”组成，即 1 场开幕式、1 场闭幕式、N 场主论坛、X 场分论坛，共计 20 余场论坛。内容涵盖人工智能、算网融合、低空经济、智慧医疗、智慧教育、数字政府、个人信息保护、数据安全等热点领域，解读发展政策、发布精品案例、推广最新成果、推进行业交流。

精品展览

精品展览设置综合展区、人工智能展区、创新大赛展区、新品发布区等，聚焦人工智能、云计算、大数据、物联网、5G、算力等热点领域，汇聚全球前沿互动科技产品，展现互联网与传统产业深度融合发展，让与会者体验不一样的科技之旅。此外，展览期间还设置商务洽谈、项目路演等活动区域，加强互动交流。

创新大赛

举办首届“金灵光杯”中国互联网创新大赛，设置信息技术应用创新、人工智能、数字政府、数据要素、数字教育、企业合规、新型工业化、数据安全、国际合作 9 个赛道，探索数字经济发展的创新成果。大会期间，将组织召开颁奖仪式，选择部分精品成果在活动现场展示。

特色活动

特色活动将营造浓浓的“互联网味”“未来嘉年华”打造感受人工智能无尽魅力、零距离触摸未来科技的梦幻场景；“法官讲案例”讲述耐人寻味的互联网法治故事；“数字话会客厅”邀请各界专业人士共同讨论热点话题；“忆 30 年峥嵘‘网’事”开展中国全功能接入互联网 30 周年纪念活动。此外，还将举行文创展示、地方站等活动。

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