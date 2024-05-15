曝比亚迪保险首张保单开出：保费 3900 元，免费送给海豚新车主

IT之家 5 月 15 日消息，比亚迪财险近日获批使用全国统一交强险条款和基础保险费率，意味着比亚迪汽车官方保险将至。

据“迪粉之家”公众号爆料，5 月 13 日，比亚迪保险首份保单开出，涉及车型为 24 款海豚荣耀版 420km 自由版，目前该车型指导价为 11.28 万元。

爆料称，目前该车保费共计 3900 元，其中商业险 2950 元、交强险 950 元。

爆料还称，目前比亚迪保险暂时只对海豚车型开放，暂时限在山东省销售，在山东某 4S 店试点，后期等厂家开放其他车型的权限。

该公众号还晒出了电子保单信息，并称比亚迪首单保险为免费赠送给海豚新车主，至于后续各车型的保单定价最终以比亚迪保险官方公布的收费方式为准。

据IT之家此前报道，2023 年比亚迪斥资 36 亿元收购易安财险，易安财险此前是“国内四家专业互联网保险公司之一”，2022 年易安财险获批进入破产重整程序，成为了国内首家破产重整的财险公司。

2023 年 9 月 13 日，比亚迪财险增加注册资本 30 亿元，由 10 亿元变更为 40 亿元；2023 年 11 月 8 日，监管部门正式批复，比亚迪财险业务范围增加了“机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”业务，这意味着比亚迪由此正式进入车险市场，而易安财险的原经营范围并不包括车险。

5 月 3 日，比亚迪在官方 App 中设立保险服务入口，目前还不支持在线投保。App 中介绍，比亚迪保险的服务范围包含 7 个主要类别及 15 个细分的车辆保险产品，其中就有交强险和商业险，而且商业险明确指向新能源汽车。

深圳比亚迪财产保险有限公司已获得批复，在安徽、江西、山东（不含青岛）、河南、湖南、广东、陕西和深圳地区使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数。

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