百度携手江铃新能源推出第六代 Robotaxi 车型“颐驰 06”，20.46 万元

IT之家 5 月 15 日消息，在今天举行的 Apollo Day 2024 大会上，百度 Apollo 正式发布旗下第六代无人车 —— 颐驰 06，单价 20.46 万元，首批交付萝卜快跑 1000 台。

新车是百度 Apollo 与江铃新能源的合作车型，造型介于 SUV 和 MPV 之间，采用了侧滑门设计，新车长宽高分别为 4765/1885/1715mm，轴距为 2830mm。

据介绍，这款新车将搭载百度 Apollo 第六代智能化系统解决方案，配备 7 类 40 个传感器，计算平台算力为 1200 Tops，同时还有全维度安全冗余。

在行驶中的规划方面，新车将实现合规、避障、博弈、预判，同时学习人类驾驶行为。比如在窄路会车时，车辆会动态寻找路线，并且为对向车辆让出通行位置。

IT之家注意到，百度还宣布其量产 L2 辅助驾驶将升级为 ASD（Apollo Self-Driving），极越全系车型将首发搭载，并即将实现“有百度地图的地方，Apollo 自动驾驶就能开”。

其他方面，这款车型采用星舱零感座椅，拥有六向星翼头枕、大角度电动调节靠背、三挡座椅加热、十点座椅按摩、电动腰托以及高弹属实海绵填充；后排座椅最大可调角度为 45 度，腿部空间 920mm，头部空间 998mm，肩部空间 1485mm。动力方面，新车将搭载 110 千瓦的电动机，并采用换电模式。

在整车成本上，每一代车成本降低一半，能力提升 10 倍。相比上一代车型，第六代车型颐驰 06 的整车成本降低 60%，运营成本降低 30%，服务成本降低 80%。

萝卜快跑表示，其目标是 2024 年底在武汉实现收支平衡，2025 年全面进入盈利期。百度百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总裁王云鹏在活动上表示，特斯拉在武汉和百度全无人运营水平还差三五年。

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