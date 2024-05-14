24Q1 全球新能源汽车报告：特斯拉重夺 BEV 销冠、比亚迪出口增 152%、吉利 PHEV 增 147%

IT之家 5 月 14 日消息，根据 Counterpoint 的电动汽车市场跟踪报告，2024 年第一季度全球乘用新能源汽车（BEV+PHEV）销量同比增长 18%，其中纯电（BEV）销量同比增长 7%，油电混合（PHEV）销量同比增长 46%。

2024 年第 1 季度全球 PHEV 销量车企排名

2024 年第 1 季度全球 BEV 销量车企排名

中国市场依然领衔全球乘用新能源汽车市场，美国和欧洲紧随其后。中国 BEV 汽车销量同比增长了 28%，而美国的同比增长率仅为 2%；美国的电动汽车总体销量有所增长，但 BEV 销量同比下降了 3%。

特斯拉和比亚迪等电动汽车领军企业已成功降低了其 BEV 的制造成本，让其能够提供具有竞争力的价格。

这给福特和通用汽车等其他汽车制造商带来了压力，目前它们正在努力降低制造成本，这些公司以具有竞争力的价格推出了 BEV，但却面临着巨额亏损。

为了减少这些损失，传统汽车制造商正在调整其 BEV 目标，优先考虑 PHEV。预计在这些汽车制造商制定出降低 BEV 制造成本和达到排放目标以避免罚款的战略之前，PHEV 的采用率将持续上升。

细分到销量上，特斯拉销量虽然同比下降了 9%，但是重新夺回了 BEV 销量冠军的宝座，占据了 19% 的市场份额。紧随其后的是比亚迪集团和大众集团。

值得注意的是，在前三大汽车制造商中，只有比亚迪实现了增长（同比增长 13%），而特斯拉和大众则分别环比下降 9% 和 4%。

比亚迪出口了近 10 万辆电动车（包括 PHEV），同比大幅增长 152%，主要集中在东南亚地区。

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