618 前夕京东快运服务升级：重货上楼揽收上限提升至 135kg、最长边提升至 2.5m

IT之家 5 月 15 日消息，京东物流宣布，京东快运升级重货上楼揽收上限：重量上限提升至 135kg，最长边提升至 2.5m。

快运运输的产品主要集中在家具、家电、厨电、卫浴等品类。随着商品规格的升级迭代，原有的揽收重量、体积上限越来越难以满足商家的需求。

以冰箱为例，过去市场上主要销售的冰箱为普通双门冰箱，其容积多为 200L 以下，高度多在 3500px~4000px 左右，重量多在 30kg~50kg 左右。如今，冰箱市场中对开门、三开门规格日益流行，其容积可达 500L 以上，高度普遍超过 2 米，重量基本也突破了 100kg，超出了很多物流服务商的揽收上限。

近期，京东在物流方面有较多升级。据IT之家此前报道，消费者在选择“京东特快”寄快递且通过航空运输时，如果快递的实际到达时间晚于下单时页面展示的时间，京东快递客服将主动致电消费者对运费进行赔付，即便快递只是晚到了 1 分钟也会全额赔付。

此外京东快运将武汉始发至郑州、长沙、株洲、衡阳、南昌等 10 余条快运路线进行时效升级，华中四省多地的发运时效升级为次日达。

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