OPPO、vivo、荣耀、小米、三星、华硕、字节跳动成立智能终端大模型联盟

IT之家 5 月 15 日消息，在今日的字节跳动 2024 春季火山引擎 Force 原动力大会上，火山引擎与 OPPO、vivo、荣耀、小米、三星、华硕宣布成立智能终端大模型联盟。

OPPO 小布助手、荣耀智慧办公智能助手、小米“小爱同学”，以及华硕笔记本电脑的豆叮 AI 助手等应用，均已接入火山引擎的大模型服务。

2024 春季火山引擎 FORCE 原动力大会聚焦 AI 主题，以大模型应用为核心、以 AI 落地为导向，展示火山引擎在大模型、云计算领域的实践应用，携手汽车、手机终端、金融、消费、互联网等领域的专家和企业技术带头人，共同探讨 AI 时代的转型机遇。

据IT之家此前报道，字节跳动在 2024 春季火山引擎 Force 原动力大会上正式宣布自家豆包大模型正式开启对外服务。

据介绍，豆包大模型包含豆包通用模型 Pro、豆包通用模型 liti、豆包・角色扮演模型、豆包・语音合成模型、豆包・声音复刻模型、豆包・语音识别模型、豆包・文生图模型、豆包・Function Call 模型。

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