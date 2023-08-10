字节跳动推出 TrafficRoute DNS 套件，为国内用户提供“公共 DNS”服务

IT之家 8 月 10 日消息，字节跳动旗下云计算服务火山引擎于前日推出了“TrafficRoute DNS 套件”服务，据悉，该“TrafficRoute DNS 套件”实际就是一套“公共 DNS”服务，能够在为国内用户提供更快的地址解析速度的同时，配合“流量清洗”和“IP 黑名单”等服务，抵御外界 DDoS 攻击。

▲ 图源 火山引擎官网

IT之家经过查询得知，字节跳动的公共 DNS 采用 BGP Anycast 技术，字节跳动目前在全国提供多个接入点，用户发起的请求将会被转发至离用户最近的节点。同时该 DNS 也会缓存相应记录，当用户请求命中缓存时，无需向权威 DNS 服务器发送请求，即可快速返回解析结果，以提升地址解析速度。

▲ 图源 火山引擎官网

目前 DNS 服务只支持 IPv4 协议，主 DNS IP 为 180.184.1.1（北京），备用为 180.184.2.2（北京）。而在“输入方式”方面，该云服务支持 DoH、DoT 和 DoQ 加密 DNS 查询协议，不过目前官方还没有提供更多详细信息，小伙伴们可以访问相关产品页面找到更多信息。

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