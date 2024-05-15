长安深蓝 S05 车型官图发布：全新设计语言、可选纯电 / 增程，第三季度上市

IT之家 5 月 15 日消息，长安汽车今日发布了近日通过工信部申报的深蓝 S05 车型官图，采用全新设计语言，可选纯电 / 增程版本，预计今年第三季度上市。

深蓝 S05 的外观采用全新设计语言：前脸封闭式中网设计，侧面外凸式双腰线设计，并配备了隐藏式门把手、低风阻轮毂，车尾采用贯穿式尾灯。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4620 / 1900 / 1600mm，轴距为 2880mm。

动力方面，新车将提供纯电动版与增程版两种动力系统，其中：

纯电动版车型将搭载最大功率 175kW 的电动机；

增程版车型将搭载最大功率 72kW 的 1.5L 增程器以及 160kW 电机，配备磷酸铁锂电池。

IT之家此前报道，深蓝 S05 车型现已通过工信部申报，新车内部代号为 C857，可选不同样式的玻璃车顶、钣金车顶、行李架、外后视镜、车顶摄像头、窗框装饰条、后三角窗装饰件以及 18 英寸与 20 英寸的轮圈。

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