长安汽车 7 月新能源销量 3.95 万辆同比增长 62.8%，深蓝 7 月交付 13172 辆

IT之家 8 月 1 日消息，长安汽车 7 月新能源销量为 3.95 万辆，同比增长 62.8%。长安汽车 1 月到 7 月的总销量为 21.65 万辆，同比增长 87.8%。

深蓝汽车 7 月交付量为 13172 辆。同时，深蓝 S7 累计交付达成 9197 辆 —— 目前来看，深蓝 S7 已经开始成为深蓝汽车的销量担当了。

目前大部分车企都已经公布了 7 月销量或交付量，IT之家汇总如下：

比亚迪 7 月新能源汽车销量 262161 辆，同比增长约 61.3%。比亚迪今年销量累计达 1517798 辆，同比增长 87.63%。

上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中上汽大众销售新能源车 1.3 万辆，上汽通用销售新能源车 1 万辆，同比增长 93%，上汽通用五菱销售新能源车 3.5 万辆。

‎广汽埃安 7 月汽车销量 45025 辆，同比增长 80%，环比上月持平。

‎理想汽车 7 月共计交付新车 34134 辆，同比增长 227.5%。

蔚来 7 月交付新车 20462 台，同比增长 103.6% 创历史新高

‎五菱缤果 7 月销量达 20064 辆，宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆。

零跑汽车 7 月新车共计交付 14335 辆，交付量再创新高。

极氪汽车 7 月交付量达 12039 辆，创历史新高，同比增长 139.7%，环比增长 13.4%，累计交付超 13 万辆。

小鹏汽车 7 月共交付 11008 辆新车，环比增长 28%，连续六个月实现正增长，重新迈入万辆交付新里程。

哪吒汽车 7 月全系交付 10039 台

上汽通用新能源车 7 月交付量达 10017 辆，同比上涨 138%，环比上涨 33.5%。

‎别克汽车纯电家族七月交付 8692 辆，别克 ELECTRA E5 交付 3722 辆，别克 ELECTRA E4 上市首月交付 1762 辆。

赛力斯 7 月新能源汽车销量 6934 辆，同比下降 47.83%

‎smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%。

创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%。

岚图汽车 7 月交付 3412 辆，同比增长 90%，环比增长 13%。

飞凡汽车 7 月交付 2060 辆

极狐汽车 7 月交付 1826 辆

高合汽车 7 月整体交付数量超过 500 台

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。