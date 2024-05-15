华为 MatePad 11.5''S 平板现身 Geekbench：多核 3396、单核 1252，预计为麒麟 9000W

IT之家 5 月 15 日消息，华为 MatePad 11.5''S 平板现身 Geekbench 数据库，型号为 TGR-W09，平板处理器型号未知。

参与测试的平板采用 8GB 内存，单核 1252 分，多核 3396 分。

从该平板跑分结果来看，处理器拥有 4 个 1.53 GHz 核心、3 个 2.15GHz 核心、1 个 2.49GHz 核心，与华为 MatePad Pro 13.2 英寸、华为 MatePad Pro 11 英寸及华为 Pura 70 手机所搭载麒麟 9000W（麒麟 9000S1）处理器保持一致。

IT之家附麒麟 9000W（麒麟 9000S1）处理器参数情况如下：

核心

1×2.49GHz 泰山核心

3×2.15GHz 泰山核心

4×1.53GHz Cortex-A510

GPU

Maleoon 910

机型

华为 MatePad Pro 13.2 英寸

华为 MatePad Pro 11 英寸

华为 Pura 70

华为 MatePad 11.5''S 平板将在今天下午正式发布。

IT之家根据此前报道汇总，华为今日下午 2 点半将举办夏季全场景发布会，预计将带来以下新品：

华为 WATCH FIT 3 智能手表

华为 MatePad 11.5''S 平板电脑

华为 MatePad Pro 13.2'' 平板电脑新配色

华为智能眼镜 2 方框太阳镜新款

华为 FreeClip 耳夹耳机新配色米黄

华为 FreeBuds 6i 无线蓝牙耳机

华为全屋智能“未来之家”

华为 MateBook 14 笔记本电脑

华为“天生会画”App

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