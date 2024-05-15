首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>平板电脑

华为 MatePad 11.5''S 平板现身 Geekbench：多核 3396、单核 1252，预计为麒麟 9000W

2024/5/15 12:46:58 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 5 月 15 日消息，华为 MatePad 11.5''S 平板现身 Geekbench 数据库，型号为 TGR-W09，平板处理器型号未知。

参与测试的平板采用 8GB 内存，单核 1252 分，多核 3396 分

图片 2

从该平板跑分结果来看，处理器拥有 4 个 1.53 GHz 核心、3 个 2.15GHz 核心、1 个 2.49GHz 核心，与华为 MatePad Pro 13.2 英寸、华为 MatePad Pro 11 英寸及华为 Pura 70 手机所搭载麒麟 9000W（麒麟 9000S1）处理器保持一致。

IT之家附麒麟 9000W（麒麟 9000S1）处理器参数情况如下：

核心

  • 1×2.49GHz 泰山核心

  • 3×2.15GHz 泰山核心

  • 4×1.53GHz Cortex-A510

GPU

  • Maleoon 910

机型

  • 华为 MatePad Pro 13.2 英寸

  • 华为 MatePad Pro 11 英寸

  • 华为 Pura 70

华为 MatePad 11.5''S 平板将在今天下午正式发布。

IMG_256

IT之家根据此前报道汇总，华为今日下午 2 点半将举办夏季全场景发布会，预计将带来以下新品：

  • 华为 WATCH FIT 3 智能手表

  • 华为 MatePad 11.5''S 平板电脑

  • 华为 MatePad Pro 13.2'' 平板电脑新配色

  • 华为智能眼镜 2 方框太阳镜新款

  • 华为 FreeClip 耳夹耳机新配色米黄

  • 华为 FreeBuds 6i 无线蓝牙耳机

  • 华为全屋智能“未来之家”

  • 华为 MateBook 14 笔记本电脑

  • 华为“天生会画”App

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：华为 MatePad 11麒麟9000W

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用