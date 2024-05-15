TCL 华星展示全球首款 Tandem 三折柔性折叠屏，印刷 OLED 实现量产级突破

IT之家 5 月 15 日消息，TCL 华星在美国加州圣何塞的 2024 SID 显示周活动发表主题演讲，展示 HVA、HFS、MLED、MLCD、印刷 OLED 与柔性 OLED 等显示技术。

华星展示了全球首款 7.85 英寸 Tandem 三折柔性折叠屏，采用阶梯式外观设计，屏幕薄至 472μm，整体厚度 17mm，折叠时可在“G 形”或“Z 形”折叠方式之间自由切换，整合了 Tandem、LTPO、PLP 多重低功耗技术。

华星去年首次发布的 14 英寸 2.8K 印刷 Hybrid OLED 显示屏也参与展出，搭载新型 Oxide 补偿电路设计与印刷 OLED 工艺制程，实现量产级 240PPI 的技术突破，拥有 2.8K 分辨率、DCI-P3 > 99% 广色域、30～120Hz 自适应刷新率。

IT之家注：TCL 华星尚未公布采用该面板的笔记本电脑产品的上市计划。

华星称其目前的印刷 OLED 技术推广重心主要在中尺寸显示领域，如商用、电竞显示器，笔记本显示屏，以及医疗、车载、工控等差异化产品，未来可扩展到平板，手机等领域。

本次展会还展出了搭载 TCL 华星 w-HVA 广视角技术的 85" UD w-HVA Pro，实现了 CESI 视角 178°、4K 分辨率、BT2020 92% 高色域、144Hz 高刷新率，反射率低至 1.4%。

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