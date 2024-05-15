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森海塞尔 ACCENTUM 真无线蓝牙耳机国行开启预售：混合主动降噪，1399 元

2024/5/15 13:04:36 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 15 日消息，森海塞尔 5 月 7 日发布的 ACCENTUM 真无线蓝牙耳机国行上架，现已开启 100 元定金预售，5 月 21 日 0 点正式开售。

耳机主视觉

这款耳机搭载 7mm True Response 动圈单元，提供五段均衡器可供调节。使用独特的人体工学设计：与助听器制造商 Sonova 合作，对数千个耳型进行分析后，达到稳定性、舒适性与精致性的平衡。

耳机卖点

ACCENTUM 真无线耳机搭载混合主动降噪，并支持调节通透模式的强度。

混合主动降噪

这款耳机采用蓝牙 5.3，支持 LE Audio 与 Auracast 共享（IT之家注：需要后期固件更新），兼容 SBC、AAC、aptX 与 LC3 蓝牙编码，可提供最长 8 小时单次续航时间、28 小时总续航时间，支持 USB-C 有线 / Qi 无线充电。

耳机续航

森海塞尔 ACCENTUM 真无线蓝牙耳机国行提供水墨黑与雪域白两款配色，蓝色暂未上架，售价 1399 元。

京东森海塞尔 ACCENTUM 真无线耳机 雪域白 100 元定金预售，5 月 21 日 0 点支付尾款 1399 元直达链接

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关键词：森海塞尔TWS蓝牙耳机

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