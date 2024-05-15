分析称英伟达 GB200 售价 7 万美元、NVL72 服务器售价飙至 300 万美元

IT之家 5 月 15 日消息，《巴伦周刊》（Barron's）资深撰稿人 @firstadopter 援引汇丰银行分析师观点，认为一颗英伟达 GB200 超级芯片（CPU +GPU）的售价高达 7 万美元（当前约 50.7 万元人民币）。

另外值得注意的一点是，英伟达更倾向于出售搭载将基于 Blackwell GPU 的服务器，而不是单独销售芯片，因此 GB200 NVL72 服务器的单价预计高达 300 万美元。

汇丰银行分析师认为英伟达“入门级” B100 GPU 的平均销售价格（ASP）将在 3 万至 3.5 万美元之间，至少与英伟达的 H100 的价格相差无几。

功能更强大的 GB200（1 个 Grace CPU+2 个 B200 GPU），价格可能在 6 万至 7 万美元之间，而且实际价格可能高出不少。

根据汇丰银行（HSBC）提供的数据，配备 36 个 GB200 超级芯片（18 个 Grace CPU 和 36 个增强型 B200 GPU）的 Nvidia GB200 NVL36 平均售价可能为 180 万美元，而配备 72 个 GB200 超级芯片（36 个 CPU 和 72 个 GPU）的 Nvidia GB200 NVL72 售价可能在 300 万美元（IT之家备注：当前约 2172 万元人民币）左右。

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