育碧游戏《舞力全开》国行版“舞力无限”订阅服务将移除二百多首歌曲

IT之家 5 月 15 日消息，育碧 5 月 13 日发布公告，称由于版权限制，《舞力全开》国行版部分歌曲将于 2024 年 8 月 2 日从“舞力无限”订阅服务中移除。

玩家们仍然能在“舞力无限”订阅服务中游玩 500 多首歌曲，对于 2024 年 8 月 2 日仍在“舞力无限”订阅服务状态的玩家，他们将能够额外获得 100 天的《舞力无限》订阅服务。

未来将移除的音乐数量超过两百首，其中绝大部分为外语歌曲，包含 Taylor Swift、Lady Gaga、BLACKPINK、Maroon 5、One Direction 等知名歌手或音乐组合的歌曲。

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据IT之家此前报道，2023 年 12 月 15 日，《舞力全开》官方宣布国行版曲库停止更新，当时在线订阅服务包含 700 多首歌曲。

《舞力全开》国行版目前为腾讯代理国行 Switch 独占，无法在其它主机或海外版 Switch 上游玩，标准版售价 299 元，无限版目前售价 459 元。

国行版《舞力全开》包含多首中国和全球热门曲目，例如《极乐净土》《最炫民族风》《怪美的》《王妃》等多首中文热门歌曲均有收录，育碧还提供了一个月的“舞力无限”的免费试用。

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