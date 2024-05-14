腾讯任天堂 Switch 预热“星之卡比”，《新星同盟》此前已获版号

IT之家 5 月 14 日消息，腾讯任天堂 Switch 官方首次发布了有关“星之卡比”的内容，这意味着年初过审的《星之卡比 新星同盟》国行版本将很快官宣并发售。

卡比是随着春风而来的年轻旅人。是个无忧无虑的大胃王。 但是见到有人落入危难就会伸出援手，是个遇到行星危机都能化解的奇妙英雄！

国家新闻出版署今年 2 月公布了 2024 年首批进口网络游戏审批信息，包括《地下城与勇士：起源》《归零性百万亚瑟王》《创世战车》《索尼克跑酷》《侍魂：晓》《瑞奇与叮当：时空跳转》《地平线：零之曙光》《新宝可梦随乐拍》《星之卡比：新星同盟》《太鼓之达人》等共计 32 款游戏获批。

《星之卡比 新星同盟》是一款任天堂于 2018 年 3 月 16 日于 Switch 平台发行的平台动作游戏。本作也是星之卡比系列第一次在官方层面上能支持繁体和简体中文的作品。

作为参考，目前港版的《星之卡比 新星同盟》定价为 429 港币（IT之家备注：当前约 397 元人民币），支持最多 4 人游玩。

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