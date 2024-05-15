极越 01 汽车推送 V1.5.0 版本更新：PPA 功能可用范围扩大

IT之家 5 月 15 日消息，极越 01 汽车今日开始推送 V1.5.0 版本系统更新。

▲ 极越 01 汽车

此次更新后，PPA 功能可用范围扩大，车辆泊车体验也进行优化，IT之家附更新内容如下：

智能驾驶

PPA 可用范围扩大

PPA 开启“百城尝鲜”，具体城市信息可关注近期极越官方宣传渠道。

泊车体验优化

优化了车辆定位能力和车位检测策略，提升了空车位的检测成功率，可泊更多车位。

提升了对窄车位附近障碍物的检测精度，提高了窄车位的泊入成功率。

优化了直行泊出功能的感知能力，放宽对两侧距离的限制，支持更窄的车位可用。

优化了直行泊出对静态障碍物的检测精度，支持在更多场景下可以选择泊出的方向。

功能优化

优化偶现红绿灯识别异常现象。

优化偶现行车记录仪不记录现象。

优化偶现语音控制阅读灯不响应现象。

优化偶现车机时间显示不准确现象。

优化偶现车机壁纸设置后不保存现象。

优化偶现休眠唤醒后播放开机动画现象。

优化偶现能耗页面能量分析显示错误现象。

优化偶发乐播投屏卡顿现象。

优化偶发 SIMO 无法唤醒、唤醒后无法识别指令现象。

优化偶发车机蓝牙连接异常现象。

优化偶发自动转向灯在转向完成后熄灭慢现象。

Apollo Day 2024 活动上，百度 Apollo 发布了全球首个支持 L4 级自动驾驶的大模型 Apollo ADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。

在 L2 + 智能驾驶领域，大模型加持的纯视觉城市领航辅助驾驶产品 ANP3 将升级为 ASD（Apollo Self-Driving），由极越全系车型量产首发该技术，实现智驾全国都能开、有百度地图的地方都能开的效果。

极越官网在售车型极越 01 汽车以及官方在 2024 北京车展上亮相的极越 07 汽车均搭载纯视觉高阶智驾技术。此次发布的 ASD 功能，预计将为极越旗下车型纯视觉智驾上带来升级。

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