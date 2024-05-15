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极越 01 汽车推送 V1.5.0 版本更新：PPA 功能可用范围扩大

2024/5/15 14:39:22 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 15 日消息，极越 01 汽车今日开始推送 V1.5.0 版本系统更新。

极越01汽车

▲ 极越 01 汽车

此次更新后，PPA 功能可用范围扩大，车辆泊车体验也进行优化，IT之家附更新内容如下：

智能驾驶

PPA 可用范围扩大

  • PPA 开启“百城尝鲜”，具体城市信息可关注近期极越官方宣传渠道。

泊车体验优化

  • 优化了车辆定位能力和车位检测策略，提升了空车位的检测成功率，可泊更多车位。

  • 提升了对窄车位附近障碍物的检测精度，提高了窄车位的泊入成功率。

  • 优化了直行泊出功能的感知能力，放宽对两侧距离的限制，支持更窄的车位可用。

  • 优化了直行泊出对静态障碍物的检测精度，支持在更多场景下可以选择泊出的方向。

功能优化

  • 优化偶现红绿灯识别异常现象。

  • 优化偶现行车记录仪不记录现象。

  • 优化偶现语音控制阅读灯不响应现象。

  • 优化偶现车机时间显示不准确现象。

  • 优化偶现车机壁纸设置后不保存现象。

  • 优化偶现休眠唤醒后播放开机动画现象。

  • 优化偶现能耗页面能量分析显示错误现象。

  • 优化偶发乐播投屏卡顿现象。

  • 优化偶发 SIMO 无法唤醒、唤醒后无法识别指令现象。

  • 优化偶发车机蓝牙连接异常现象。

  • 优化偶发自动转向灯在转向完成后熄灭慢现象。

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Apollo Day 2024 活动上，百度 Apollo 发布了全球首个支持 L4 级自动驾驶的大模型 Apollo ADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。

在 L2 + 智能驾驶领域，大模型加持的纯视觉城市领航辅助驾驶产品 ANP3 将升级为 ASD（Apollo Self-Driving），由极越全系车型量产首发该技术，实现智驾全国都能开、有百度地图的地方都能开的效果。

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极越官网在售车型极越 01 汽车以及官方在 2024 北京车展上亮相的极越 07 汽车均搭载纯视觉高阶智驾技术。此次发布的 ASD 功能，预计将为极越旗下车型纯视觉智驾上带来升级。

图源官网：极越07汽车

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关键词：极越01

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