索尼 Xperia 1 VI 手机发布：骁龙 8 Gen 3 加持、长焦升级，屏幕回归主流规格

IT之家 5 月 15 日消息，索尼 Xperia 1 VI 手机已正式发布，新机在 Xperia 1 V 的基础上进行了全面的改进。

新机最大的变化是屏幕方面，Xperia 1 VI 摒弃了 21:9 比例的 4K OLED 屏幕，转而采用更为常见的 19.5:9 比例的 1080x2340 分辨率显示屏。虽然屏幕尺寸依旧为 6.5 英寸，但由于采用了新的屏幕比例，显示屏的实际可视面积反而略有增大。

同时，Xperia 1 VI 的显示屏亮度也有所提升，从 900 尼特增加到 1300 尼特。此外，其屏幕还采用了 LTPO 面板，可根据显示内容智能调节刷新率，在 1Hz 到 120Hz 之间自由切换。相比之下，Xperia 1 V 的屏幕刷新率则是在 60Hz 和 120Hz 之间切换。

LTPO 面板的加入将有利于提升 Xperia 1 VI 的续航能力。索尼方面表示，其内置的 5000mAh 电池可以支持两天使用。同时，Xperia 1 VI 还支持 30W 快充，可在 30 分钟内将电量充至 50%。得益于 Xperia 的电池养护功能和 Xperia 自适应充电功能，索尼称 Xperia 1 VI 的电池在经过 4 年使用后仍能保有至少 80% 的容量。

音频方面 Xperia 1 VI 也迎来了升级，其前置立体声扬声器音量更大，失真更低。并且 3.5mm 耳机接口也采用了新的 Premium Audio Circuit 音频电路，可以带来更好的音质输出。

性能方面，Xperia 1 VI 搭载了最新的骁龙 8 Gen 3 处理器，辅以 12GB 运存。欧洲版本提供 256GB 存储空间，而日本和东亚地区版本则提供 512GB 存储空间。值得一提的是，索尼终于在其旗舰手机中加入了均热板，这将大大改善 Xperia 1 VI 的散热性能。此外，Xperia 1 VI 还加入了 FPS 优化器，可以根据游戏环境动态调整 CPU 使用率和帧率。

相机方面，Xperia 1 VI 的后置摄像头参数看上去和 Xperia 1 V 相似，但索尼在传感器和镜头方面进行了优化。48MP 主摄依旧采用 1/1.35 英寸传感器，但今年加入了全分辨率 48MP 拍摄模式。此外，长焦镜头也迎来了升级，Xperia 1 VI 的长焦镜头等效焦距为 85mm-170mm (3.5x 到 7.1x 光学变焦)，相比 Xperia 1 V 的 85-110mm 镜头拥有更强的变焦能力。值得一提的是，Xperia 1 VI 的长焦镜头还支持微距拍摄，最近对焦距离为 4cm (2x 放大)。

Xperia 1 VI 的前后玻璃均采用康宁大猩猩玻璃，正面为 Victus 版本，背面为 Victus 1 版本。后置玻璃的表面拥有磨砂质感，与前代产品类似。与 Xperia 1 V 一样，Xperia 1 VI 的铝制边框上也带有凹槽纹理。

系统方面，Xperia 1 VI 将出厂预装安卓 14 系统，索尼承诺将为其提供三代安卓大版本更新以及四年的安全更新。

Xperia 1 VI 提供黑色、银色和绿色三种配色可选，起售价为 1399 欧元（IT之家备注：当前约 10940 元人民币），将于 6 月初上市发售。

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