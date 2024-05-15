3599 元 → 1985 元：小天鹅 V88 滚筒洗衣机京东新低预售 + 6 期免息

小天鹅水魔方 TG100V88WMUIADY5 滚筒洗衣机 10kg 日常售价 3599 元，今日京东预售直降至 3499 元，需定金 20 元，20 日晚 8 点付尾款。
叠加下方多重优惠后，仅需 1985 元包邮到手 + 6 期免息，本次共需领 3 张券，仅需 30 秒：
点击下方卡片，可领 300 元店铺券。
PLUS 会员可领 300 元券：点此领取。
9.9 元购京东家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券：点此领券。
加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 440 元。
付定返 100 元红包 + 付尾款返 300 元红包 + 20 元定金红包全返（一定要咨询客服），PLUS 会员付款立减 14 元，折合 1985 元包邮到手。
3499-300-300-40-440-420-14=1985 元，且付尾款送价值 299 元超声波清洗机，前 888 名送付尾款加赠 2kg*6 瓶洗衣液
实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。
以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。
据介绍，小天鹅 水魔方 TG100V88WMUIADY5 滚筒洗衣机搭载 1400 转 / 分钟的 BLDC 变频电机，配合“超微净泡洗”，洗净比高达 1.08。另外，具备“I-Smart 智投放”功能，可实现洗涤剂自动投放，且投放误差维持在 ±1 毫升。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。