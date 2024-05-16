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5699 元 → 3417 元：小天鹅洗烘套装京东预售探新低 + 12 期免息

2024/5/16 15:05:21 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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小天鹅 水魔方系列 V618 滚筒洗衣机 + VH 03 热泵式烘干机 组合套装 日常售价 5699 元。

京东 618 大促期间，预售直降至 5499 元，叠加下方多重优惠后，仅需 3417 元 + 12 期免息：

  • 点击下方卡片，可领 300 元店铺券。

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  • 9.9 元购京东家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券：点此领券

  • 加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 500 元。

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5499-300-300-40-500-100-20-100-22=3417 元，且付定金送折叠烘干机，付尾款送洗护套盒。

京东小天鹅 10kg 热泵式洗烘套装 V618 + VH03 折后 3417 元领 1000 元券

  • 实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

  • 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

据介绍，小天鹅 水魔方系列 V618 滚筒洗衣机采用搭载 BLDC 变频电机，标称洗净比可达 1.07，支持水魔方冷水洗，且提升筋遇水释放银离子。

另外， VH 03 热泵式烘干机的平均烘干温度控制在 42℃左右，依靠冷凝器和蒸发器与筒内空气热湿交换，且内置紫外线灯，更有四重过滤网，支持多重去屑。

官方参数

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关键词：小天鹅烘干机水魔方热泵式

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