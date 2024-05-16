5699 元 → 3417 元：小天鹅洗烘套装京东预售探新低 + 12 期免息

小天鹅 水魔方系列 V618 滚筒洗衣机 + VH 03 热泵式烘干机 组合套装 日常售价 5699 元。

京东 618 大促期间，预售直降至 5499 元，叠加下方多重优惠后，仅需 3417 元 + 12 期免息：

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实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

据介绍，小天鹅 水魔方系列 V618 滚筒洗衣机采用搭载 BLDC 变频电机，标称洗净比可达 1.07，支持水魔方冷水洗，且提升筋遇水释放银离子。

另外， VH 03 热泵式烘干机的平均烘干温度控制在 42℃左右，依靠冷凝器和蒸发器与筒内空气热湿交换，且内置紫外线灯，更有四重过滤网，支持多重去屑。

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