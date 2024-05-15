机构：2024 年一季度 PS5 出货量几乎是 Xbox Series X / S 的 5 倍

IT之家 5 月 15 日消息，根据市场调研机构 Niko Partners 的研判，2024 年第一季度（截至 3 月底）索尼 PS5 的出货量几乎是微软 Xbox Series X / S 的五倍。索尼官方公布的数据显示，当季 PS5 出货量为 450 万台，累计出货量则攀升至 5930 万台。

与索尼不同，微软并未公布 Xbox Series X / S 的具体销量数据，不过其一季度财报显示，游戏部门硬件收入出现大幅下滑，同比下降 31%。尽管得益于动视暴雪游戏强劲的销售表现，微软游戏部门整体营收创下新高，但 Xbox 主机硬件的颓势显而易见。

两款主机均于 2020 年 11 月发售，根据今年 2 月份 Take-Two（《荒野大镖客》发行商）分享的数据，截至去年年底，PS5 的销量已经接近 Xbox Series X / S 的两倍。IT之家注意到，市场调研机构 Ampere Analysis 此前估计，仅在 2023 年一年，PS5 的销量就几乎是 Xbox Series X / S 的三倍。

去年，微软公开承认在“主机大战”中处于劣势。自 2001 年初代 Xbox 上市以来，微软在主机销量方面一直位列索尼和任天堂之后。多年来，通过收购《我的世界》和《使命召唤》等跨平台游戏大作，微软已经成为 PlayStation 和任天堂主机平台上的重要发行商。

今年 2 月份微软公布了 Xbox 业务更新，其中确认了将更多第一方游戏带到竞争平台，首批包括《Pentiment》、《Hi-Fi Rush》、《盗贼之海》和《Grounded》。

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