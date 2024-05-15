华为 WATCH FIT 3 智能手表发布：1.82 英寸 AMOLED 方屏，999 元起

IT之家 5 月 15 日消息，华为 WATCH FIT 3 智能手表今日正式在国内发布，搭载全新 1.82 英寸 AMOLED 圆角矩形屏幕，最长 10 天续航，999 元起。

华为 WATCH FIT 3 一改前两代的设计风格，采用 9.9mm 厚度的铝合金表身，重量 26g，并搭载金属旋转表冠。

该手表选用了一块 1.82 英寸圆角矩形 AMOLED 屏幕，最高亮度 1500 尼特，PPI 达 347，拥有 60Hz 刷新率，屏占比 77.4%。

运动健康方面，华为 WATCH FIT 3 支持卡路里记录功能，可自动推荐适合的运动；内置 GPS 定位，支持超百种运动模式，可自动检测六种运动模式。

新款手表搭载华为 TruSeen 5.5 心率监测系统，其多通道传感器与智能融合算法可确保运动时也能实现精准的心率监测。同时，血氧检测的速度得到了提升，PPG 传感器支持对潜在的房颤和早搏风险及时发出警报。

该手表还支持蓝牙电话、独立音乐播放等功能，搭载 400mAh 电池，典型使用场景下续航为 7 天、续航最长可达 10 天，开启 AOD 息屏显示后续航为 4 天。

华为 WATCH FIT 3 智能手表提供六种配色可选，支持 5 ATM 防水，IT之家附价格如下：

氟橡胶及尼龙表带版售价 999 元

真皮表带版售价 1199 元

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