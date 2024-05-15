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【IT之家开箱】升级 2.8K OLED 手写触控屏：全新华为 MateBook 14「原野绿」图赏

2024/5/15 16:23:12 来源：IT之家 作者：马卡 责编：马卡
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5 月 15 日，在华为夏季全场景新品发布会上，华为 MateBook 14 新品正式发布

面向职场新锐和大学生人群，华为 MateBook 14 新款新增原野绿配色，带来了旗舰级的 2.8K OLED 触控屏，同时升级了全新第一代英特尔 ® 酷睿™Ultra 高性能处理器，在 AI 层面通过华为盘古大模型加持能力再上台阶。

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新款华为 MateBook 14 搭载了旗舰级别的 2.8K OLED 屏。

在规格上，采用了 14.2 英寸，拥有 91% 高屏占比，以及 3:2 生产力屏，同时搭载了 2.8K 分辨率、120Hz 高刷、最高亮度 450nit、10.7 亿色显示；这块屏幕还具备三色域高色准，sRGB、P3、Adobe RGB 三色域下均达到了∆E＜1。

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在护眼层面，新款华为 MateBook 14 还通过了莱茵眼部舒适度认证，支持硬件级低蓝光显示、1920Hz 高频 PWM 调光等。

新款华为 MateBook 14 还支持了 HUAWEI M-Pencil（套装） 第三代。

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设计上，新款华为 MateBook 14 还带了全新原野绿配色，清新且富有活力，超顺微弧曲线与楔形设计，轻至 1.31kg，薄至 14.5mm。

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全新升级无界一体键盘，无束缚打字体验，外观简洁大气。

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即便是消费者很难注意到的 D 壳，也采用了 “波点艺术”进风孔设计，工艺更精密，强度更高更精致。

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核心配置上，新款华为 MateBook 14 搭载了英特尔 ® 酷睿™Ultra 7 高性能处理器，轻薄机身下拥有 40W TDP 性能释放；还有至高 32GB 大内存；全新升级的 Super Turbo 技术；华为鲨鱼鳍风扇，高负载 35W 功耗时，噪音进一步下降了 6db。搭载了 70Wh 的大电池，支持至高 40W 的超级快充反向充电。

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在 AI 等方面，新款华为 MateBook 14 引入了华为盘古大模型，还与万兴喵影等第三方应用合作，通过调用 NPU 的算力，用户可进行 AI 特效创作，比如 AI 特效、AI 抠图体验等。

新款华为 MateBook 14 搭载的 AI 空间，首批引入了百度文心一言、科大讯飞星火、智谱清言等 AI 大模型伙伴，覆盖办公、学习、创作、软件开发等多种场景。

更多图赏：

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2024 华为夏季全场景新品发布会专题

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