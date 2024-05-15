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OPPO Reno 12 系列手机外观公布：小直屏设计、亮银底色

2024/5/15 17:36:19 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 15 日消息，OPPO 官方今日公布了 Reno 12 系列手机外观：小直屏设计、银、紫配色，后置竖排三摄

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OPPO 官方今日宣布全新一代 Reno12 系列手机将于 5 月 23 日 16:00 全新发布。slogan 为“这次，给世界一点「银」色瞧瞧”。

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根据官方之前的预热信息和爆料信息，OPPO Reno12 将首发天玑 8250 处理器，OPPO Reno12 Pro 将首发天玑 9200 + 星速版处理器

该系列机型全系采用等深四曲屏设计，边框控制做到“旗舰级”，并首发支持安卓平台 Live Photo 功能，号称“解决安卓端实况照片的痛点”。

IT之家整理此前关于 OPPO Reno 12 Pro 手机的爆料配置信息如下：

  • 屏幕：6.7 英寸 1.5K 120Hz 等深四曲屏

  • 性能：天玑 9200+ 星速版，最大 16GB+512GB

  • 相机：前置 5000 万像素 JN5；后置 5000 万像素 IMX890 主摄 + 800 万像素 超广角 + 5000 万像素 JN5 2 倍长焦

  • 电池：5000mAh 电池 + 80W 快充

  • 特殊功能：首发无网蓝牙通话

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关键词：OPPO Reno 12

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