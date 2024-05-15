几何未来推出首款风冷散热器 Prawn“虾”，四热管直触设计

IT之家 5 月 15 日消息，几何未来近日推出了其首款风冷散热器产品 Prawn“虾”，该散热器采用单塔单风扇结构，鳍片边缘呈弧线设计。

Prawn 整体高 154mm，采用内存避让结构。该散热器搭载 4 根 6mm “逆重力”热管，热管直触 CPU 顶盖导热方式 ，配套 51 片铝制散热鳍片，标称解热能力 180W。

Prawn 风冷搭载了一只 12025 标准规格的 Squama 2501B“小龙鳞”风扇。

Squama 2501B 采用九叶设计，包含 8 颗 ARGB 灯珠，最大转速 2000 RPM，最大风量 80.81 CFM，最大风压 2.78 mmH 2 O，最大噪声 34.2 dB (A)。

几何未来表示，该散热器兼容英特尔 LGA 2011 / 1200 / 115X / 1700 和 AMD AM3 / AM3+ / AM4 / AM5 处理器平台。

Prawn 风冷散热器即将在日本市场开售，当地代理经销商含税定价 3980 日元（IT之家备注：当前约 184 元人民币）。

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