官方确认：《对马岛之魂》PC 版可在 Steam Deck 等掌机上游玩，仅限单人战役

IT之家 5 月 15 日消息，索尼 PC 游戏移植工作室 Nixxes 日前在《对马岛之魂》导演剪辑版官方 Steam 社区发文宣布，单人游戏体验（包括 Iki Island 扩展）可以在 Steam Deck 和类似的掌上游戏设备上体验，团队已在这些设备上进行了大量的性能优化工作，并尽可能提供最佳体验。

官方还详细解释了该作目前被 Steam 标记为“不支持 Steam Deck”的原因：游戏多人合作模式“Legend”需要通过 Windows 来访问 PSN 集成功能，这意味着玩家只能在掌机上游玩该作的单人战役模式。

据IT之家此前报道，《对马岛之魂》本月初曾更新了在线条款：玩家需要绑定 PSN 账号后才能游玩在线多人模式，不过单人模式无需绑定 PSN。

《对马岛之魂》将于 5 月 16 日登陆 PC 平台，本作由 Nixxes 负责移植工作，首发将支持 DLSS 3 和 FSR 3.0 技术，配置需求如下：

最低：预设“最低”，720P 30 帧，CPU 需酷睿 i3-7100 或 AMD Ryzen 3 1200，显卡需 GTX 960 4GB 或 RX 5500 XT，需要 8GB 内存及 75GB 机械硬盘空间，推荐 SSD。

推荐：预设“中等”，1080P 60 帧，CPU 需酷睿 i5-8600 或 AMD Ryzen 5 3600，显卡需 RTX 2060 或 RX 5600 XT，需要 16GB 内存及 75GB 固态硬盘空间。

高：预设“高”，2K 60 帧或 4K 30 帧，CPU 需酷睿 i5-11400 或 AMD Ryzen 5 5600，显卡需 RTX 3070 或 RX 6800，需要 16GB 内存及 75GB 固态硬盘空间。

极高：预设“极高”，4K 60 帧，CPU 需酷睿 i5-11400 或 AMD Ryzen 5 5600，显卡需 RTX 4080 或 AMDRX 7900XT，需要 16GB 内存及 75GB 固态硬盘空间。

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